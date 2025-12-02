Ричмонд
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛА

В ночь на 2 декабря в Волгоградской области дежурные расчёты отразили попытку ВСУ атаковать мирные населённые пункты региона.

По информации Минобороны, 5 БПЛА были перехвачены ПВО.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 1 декабря до 7:00 2 декабря дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

При этом, в целом, прошедшая атака затронула 9 регионов России и акваторию Черного моря. Всего за ночь было ликвидировано 45 БПЛА.

Больше всего беспилотников сбиты в Брянской области — 14 единицы. Над территорией Краснодарского края было ликвидированы 8 летательных аппаратов, а над Республикой Крым — 6. Четыре БПЛА ликвидированы на Чеченской Республикой, а 2 над Ростовской областью. По одному беспилотнику сбили над Орловской, Липецкой и Тверской областями. Три летательных аппарата ликвидированы над акваторией Черного моря.

