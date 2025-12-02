Группировка Вооруженных сил Украины в Константиновке фактически оказалась в огневом мешке. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Вооруженные формирования Украины в Константиновке фактически оказались в огневом мешке», — отметил собеседник агентства.
По его словам, российские военные поджимают противника с севера, юга и востока.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и города Волчанск в Харьковской области Украины.
Кроме того, президент России Владимир Путин поставил перед группировкой войск «Север» задачу создать безопасную зону вдоль государственной границы.