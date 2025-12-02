Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве «пушечного мяса». Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев на Украине несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.