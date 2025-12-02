«В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й ОМБР ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников», — сказал собеседник агентства.
По его словам, штурмовики «Севера» с боем продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве «пушечного мяса». Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев на Украине несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.