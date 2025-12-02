Российские военные нанесли авиаудар по иностранным наемникам на территории Сумской области. В результате удара были ликвидированы граждане Чехии и Польши, входившие в составе 47-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Штурмовые отряды группировки «Север» продолжают наступление в этом регионе. Их действия активно поддерживают авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
Источник в силовых ведомствах уточнил, что удар был точечным. Целью стали именно иностранные боевики, участвующие в боевых действиях на стороне украинских войск.
Ранее на другом участке боевых действий также были обнаружены свидетельства присутствия наемников. В Донецкой Народной Республике бойцы нашли у ликвидированных боевиков американское снаряжение.
Стрелок с позывным Горец рассказал о подробностях этой находки. По его словам, у убитых были американские жетоны, медицинские аптечки и бронежилеты.