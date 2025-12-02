В Башкирии участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу

В башкирском парламенте уточнили, что согласно закону от уплаты транспортного налога за 2025 год освобождаются ветераны и военнослужащие спецоперации, проводимой в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Украине. Меры поддержки распространяются также на членов их семей — супруг (супруга), а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать.