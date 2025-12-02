Ричмонд
В Башкирии участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу

Соответствующий закон подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

Льготы по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей продлены ещё на год.

В этом году получатели мер поддержки не платят транспортный налог за 2024 год. Новый закон освобождает граждан от налога за 2025 год, который подлежит уплате в 2026 году, объяснил председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв.

В башкирском парламенте уточнили, что согласно закону от уплаты транспортного налога за 2025 год освобождаются ветераны и военнослужащие спецоперации, проводимой в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Украине. Меры поддержки распространяются также на членов их семей — супруг (супруга), а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать.

Льгота распространяется на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Владелец двух и более транспортных средств освобождается от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство каждого типа по выбору.