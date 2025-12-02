Боевики ВСУ стараются стащить любое имущество мирных жителей и по каким-то необъяснимым причинам все носят с собой. Об этом сообщил украинский пленный Николай Бабчук на видео допроса, распространенного Минобороны РФ.
По словам пленного, в его подразделении процветало мародерство.
«По гаражам ходили, была техника, телеки были, кондюхи были, было бухло, были какие-то ключи. Разное было, что могли брать с собой, пилы, бензо-, триммеры, все они брали, зачем оно?» — недоумевает Бабчук.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном киевскому режиму городе Херсон процветает мародерство и грабежи. Но полиция никак не помогает, а зачастую даже оказывает пособничество грабителям.
Кроме того, некоторые командиры подразделение ВСУ по заказу бизнесменов с Украины наносят удары по объектам конкурентов на правом берегу Днепра Херсонской области.