Два беспилотника сбили в Ростовской области

В ночь на 2 декабря в Ростовской области сбили два БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
Уточняется, что военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
По информации губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку отразили в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Люди не пострадали.
