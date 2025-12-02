Ричмонд
Два беспилотника сбили в Ростовской области

Прошедшей ночью в Ростовской области ликивидировали два беспилотника самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 2 декабря в Ростовской области сбили два БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

Уточняется, что военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку отразили в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Люди не пострадали.

