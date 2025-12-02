Российский спецназ уничтожает украинских «Птах Мадьяра»: как ликвидируют хваленую бригаду ВСУ

Отряд специального назначения «Анвар» начал целенаправленную операцию по поиску и ликвидации расчетов дронов украинской бригады «Птахи Мадьяра». Об этом рассказал оператор FPV-дрона с позывным Непома в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что разведданные о прибытии группы «Мадьяра» впоследствии подтвердились видеоперехватом. Военнослужащий упомянул, что у противника были операторы под позывными F-16 и F-12.
Основной задачей бойцов спецназа «Анвар» называется уничтожение беспилотников противника. Особое внимание уделяется борьбе с тяжелыми ударными гексакоптерами типа «Баба-яга».
Ранее Минобороны России сообщало об отражении масштабной атаки беспилотников. За одну ночь силами ПВО было уничтожено 45 украинских дронов самолетного типа над девятью регионами.
Наибольшее количество воздушных целей было сбито над Брянской областью и Краснодарским краем. Там нейтрализовали четырнадцать и восемь аппаратов соответственно.