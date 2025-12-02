Ричмонд
Режим воздушной опасности в Ленобласти 2 декабря действовал 3,5 часа

При этом проблемы с работой мобильного интернета сохраняются и в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Отбой воздушной тревоги в Ленобласти 2 декабря был дан ровно в 9:30. Об этом сообщила губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале.

Напомним, что угроза БПЛА началась примерно в шесть утра. С девяти утра режим воздушной опасности сохранялся только в Кингисеппском районе, а спустя 30 минут его окончательно отменили на всей территории Ленинградской области. Информации о сбитых беспилотниках нет. По предварительной информации, никто не пострадал.

На фоне воздушной опасности была снижена скорость мобильного интернета. С аналогичными проблемами столкнулись и жители Петербурга — горожане жалуются, что большинство приложений не работает, сайты не прогружаются.

— Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности, — отмечают в пресс-службе Комитета по информатизации и связи Петербурга.

Добавим, что сбой не затрагивает сервисы из «белого» списка — перечня российских сайтов, которые продолжают работать даже во время ограничений связи. В него же входит и «КП-Петербург», поэтому читать новости о Северной столицы можно абсолютно в любое время.

