В Таганроге возобновил работу детский сад, пострадавший от БПЛА

Сегодня, 2 декабря, в Таганроге должен был вновь открыться детский сад, пострадавший при атаке БПЛА. О планах по возобновлению работы дошкольного учреждения накануне сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Что касается восстановления социальных объектов. Уже 2 декабря детский сад № 17, который получил повреждения, начнет снова принимать детей, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Глава города также рассказала о работах по восстановлению остекления в домах. В производство для последующей замены передали уже 227 окон из 325 поврежденных. Количество подлежащих обновлению окон будет уточняться во время поквартирных обходов.
По состоянию на 1 декабря в Таганроге обследовали 283 квартиры. Изначально для осмотра определили 451 пострадавшую квартиру, но от местных жителей поступают новые сообщения об ущербе, поэтому данные не окончательные.
Известно, что власти приняли 635 заявлений на единовременную выплату, еще 20 — на оказание материальной помощи в связи с полной утратой имущества.