ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки

«В районе населённого пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск в течение дня обнаружили три пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника и передали их координаты расчетам беспилотных систем и орудия Д-20. Точным огнем из 152-мм орудия были уничтожены дома, где укрывался противник. Расчеты беспилотных систем также несколькими попаданиями уничтожили пункты управления БПЛА с живой силой противника», — говорится в сообщении.
