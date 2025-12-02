Ричмонд
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Операторы «Южной» группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В районе населённого пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск в течение дня обнаружили три пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника и передали их координаты расчетам беспилотных систем и орудия Д-20. Точным огнем из 152-мм орудия были уничтожены дома, где укрывался противник. Расчеты беспилотных систем также несколькими попаданиями уничтожили пункты управления БПЛА с живой силой противника», — говорится в сообщении.

