Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Также были освобождены города Волчанск в Харьковской области и Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями группировки войск “Север” освобожден город Волчанск Харьковской области. Подразделения группировки войск “Восток” активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Подразделения группировки войск “Центр” завершили освобождение города Красноармейск Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.