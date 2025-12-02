ВС РФ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Также были освобождены города Волчанск в Харьковской области и Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.