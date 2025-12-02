ВС РФ освободили Красноармейск, Волчанск и два села
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области.
Бойцы группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска в ДНР.
Группировка «Восток» вытеснила противника из сел Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки в Харьковской области нанесли удар мотопехотной бригаде ВСУ в районе поселка Вильча, в Сумской области атаковали пять украинских бригад в районах восьми населенных пунктов.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 205 военнослужащих, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.
«Запад» улучшил тактическое положение
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и поселков Дробышево и Яровая ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО RAK-SA-12, 13 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, восьми автомобилей, станции РЭБ и семи складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 12 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны составили до 495 военнослужащих, бронетранспортер Viking и два автомобиля.
«Восток» перешел на новые позиции
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области.
Потери ВСУ: свыше 265 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и склад материальных средств.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новобойковское Запорожской области и Никольское Херсонской области.
«Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов, материальных средств и горючего», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Средства ПВО за сутки сбили 44 БПЛА самолетного типа.