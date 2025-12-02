Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 2 декабря 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили Красноармейск, Волчанск и два села

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области.

Бойцы группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска в ДНР.

Группировка «Восток» вытеснила противника из сел Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки в Харьковской области нанесли удар мотопехотной бригаде ВСУ в районе поселка Вильча, в Сумской области атаковали пять украинских бригад в районах восьми населенных пунктов.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 205 военнослужащих, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Запад» улучшил тактическое положение

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и поселков Дробышево и Яровая ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО RAK-SA-12, 13 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, восьми автомобилей, станции РЭБ и семи складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 12 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны составили до 495 военнослужащих, бронетранспортер Viking и два автомобиля.

«Восток» перешел на новые позиции

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области.

Потери ВСУ: свыше 265 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и склад материальных средств.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новобойковское Запорожской области и Никольское Херсонской области.

«Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов, материальных средств и горючего», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Средства ПВО за сутки сбили 44 БПЛА самолетного типа.