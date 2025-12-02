Обломки БПЛА упали в Лужском районе после атаки утром 2 декабря

Утром 2 декабря в Ленинградской области объявили опасность БПЛА. Из-за этого, согласно принятым мерам безопасности, скорость мобильного Интернета понизили. Чуть позже появилась информация об угрозе в Кингисеппском районе, но спустя непродолжительное время там объявили отбой. Днем губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале о последствиях утреннего происшествия.
— По результатам атаки БПЛА, на месте падения обломков в Лужском районе работают оперативные службы, — пояснил Дрозденко.
К слову, из-за объявленной опасности скорость интернета оказалась очень низкой не только в Ленинградской области, но и в отдельных районах Петербурга. Пользователи не могли открыть сайты или приложения, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».
По данным пресс-службы Министерства обороны РФ, в ночь на 2 декабря в небе над регионами России перехватили и уничтожили 45 украинских БПЛА. Так, 14 — над Брянской областью, 8 — над Краснодарским краем, 6 — над Республикой Крым, 5 — над Вологодской областью, 4 — над Чеченской республикой, 2 — над Ростовской областью, три — над акваторией Черного моря, еще по одному над Орловской, Липецкой и Тверской областями.