В Новороссийске озвучили последствия двух атак БПЛА. Напомним, Город-герой подвергся удару ВСУ 14 и 24 ноября.
При атаке БПЛА 14 ноября в Новороссийске больше всего пострадал дом по проспекту Ленина. В результате повреждена 41 квартира. Восстановить жилые помещения планируют до 1 февраля 2026 года. Еще 14 квартир повреждены по улице Губернского. Их восстанавливает управляющая компания.
При атаке БПЛА 24 ноября больше всего пострадали дома по улице Мурата Ахеджака, в которых повреждена 101 квартира. Общедомовое имущество и пять наиболее пострадавших квартир восстановит управляющая компания.
Общедомовое имущество и поврежденную кровлю по улице Южной восстановит управляющая компания. Окна в квартирах обоих домов произведу на средства администрации.
В многоквартирном доме по проспекту Дзержинского повреждены 13 квартир, одна из них — наиболее сильно. Жилые помещения будет восстанавливать застройщик.
Всего комиссии обследовали 259 поврежденных жилых объектов, в которых проживают 662 человека. Имущество первой необходимости полностью утратил 21 человек.
«Восстановительные работы в жилых домах уже начались. В администрациях внутригородских районов идет прием подтверждающих документов от граждан, формируются личные дела семей и списки пострадавших граждан. Прорабатывается вопрос о выделении денежных средств для выплат материальной и финансовой помощи пострадавшим из резервного фонда края», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
В домах Новороссийска, поврежденных при атаке БПЛА 24 сентября, полностью завершены восстановительные работы. Пострадавшим выплатили материальную и финансовую помощь.
Восстановительные работы продолжаются в многоквартирном доме по улице Суворовской после атаки БПЛА 3 мая. Ремонт на 11 и 13 этажах завершат до 20 декабря. Для двух квартир на 12 этаже повторно составят смету — в нее внесут ремонт котла и радиаторов отопления.