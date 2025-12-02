Путин: Россия действует на Украине хирургическим способом

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Это не война в прямом смысле слова, но в случае нападения Европы будет иначе», — указал он.
Ранее президент сказал, что Россия не собирается вести войну с Европой, но готова к ней прямо сейчас.
Российское командование действует на Украине хирургическим способом — СВО не является войной в прямом смысле слова.
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Это не война в прямом смысле слова, но в случае нападения Европы будет иначе», — указал он.
Ранее президент сказал, что Россия не собирается вести войну с Европой, но готова к ней прямо сейчас.