Путин заявил, что ВС России начали ликвидировать 15 батальонов ВСУ в Купянске

Путин отметил ухудшение положения ВСУ в Купянске.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия начала ликвидировать 15 батальонов Вооруженных сил Украины, заблокированных в левобережной части Купянска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в беседе с журналистами.

На тему ситуации в зоне проведения специальной военной операции глава государства высказался во вторник, 2 декабря. Тогда он подчеркнул, что для Киева все складывается наихудшим образом. В том числе в Купянске.

«Напоминаю, что, вот, на левом берегу реки (в городе Купянске — ред.) заблокирована группировка противника численностью 15 батальонов. И российские войска приступили к ее ликвидации», — сказал Путин.

Немногим ранее российский лидер подчеркивал, что в обозримом будущем ситуация для украинской стороны станет еще плачевнее. В частности, скоро ВС РФ освободят Купянск-Узловой. Для этого уже есть необходимый плацдарм.