Президент России Владимир Путин, беседуя с журналистами после участия в форуме ВТБ «Россия зовет!», рассказал, что Брюссель сам отказался от контактов по Украине. Европейские политики добровольно оборвали диалог с Россией, а теперь жалуются, будто бы их мнение не учитывается.
«Они (европейцы — прим. ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Какое-то время у нас был тесный контакт, потом они раз! И резко оборвали контакты с Россией», — заявил Путин.
Также российский лидер отметил, что при этом Евросоюз, по какой-то причине, до сих пор верит в возможность нанесения России «стратегического поражения». А потому придерживаются позиции продолжения войны и всячески саботируют любые мирные инициативы, не осознавая, что реалии далеко не в их пользу.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин предупредил европейцев что будет, если Брюссель решится начать заявляемую ими войну с Россией.