Путин: Европу не отстраняли от переговоров по Украине, она сама отошла

«Они (европейцы — прим. ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Какое-то время у нас был тесный контакт, потом они раз! И резко оборвали контакты с Россией», — заявил Путин.