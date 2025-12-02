Ричмонд
Путин: Европу не отстраняли от переговоров по Украине, она сама отошла

Путин заявил, что европейские политики сами отрезали себя от переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, беседуя с журналистами после участия в форуме ВТБ «Россия зовет!», рассказал, что Брюссель сам отказался от контактов по Украине. Европейские политики добровольно оборвали диалог с Россией, а теперь жалуются, будто бы их мнение не учитывается.

«Они (европейцы — прим. ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Какое-то время у нас был тесный контакт, потом они раз! И резко оборвали контакты с Россией», — заявил Путин.

Также российский лидер отметил, что при этом Евросоюз, по какой-то причине, до сих пор верит в возможность нанесения России «стратегического поражения». А потому придерживаются позиции продолжения войны и всячески саботируют любые мирные инициативы, не осознавая, что реалии далеко не в их пользу.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин предупредил европейцев что будет, если Брюссель решится начать заявляемую ими войну с Россией.

