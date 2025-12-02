425-й отдельный штурмовой полк ВСУ «Скала» опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, где вместо российского триколора в Красноармейске военнослужащие держат украинский флаг. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству ТАСС.
«Боевики попались на создании фейков. Медийщики 425-го ошп “Скала” выложили сгенерированный нейросетью ролик, где украинские военные якобы стоят с украинским флагом в центре Красноармейска. При этом в основе видео лежит оригинальный ролик российских солдат, свободно гуляющих по улицам города с российским флагом», — рассказал представитель силовых структур агентству.
Также источник отметил, что ранее подобной дезинформацией занимался «командующий» штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, к структурам которого относится 425-й полк. Сейчас, по словам представителя, ответственность за подобные фейки перешла к медиаслужбе «Скалы», вероятно, чтобы Манько не усугублял свою репутацию.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном киевскому режиму городе Херсон процветает мародерство и грабежи. Но полиция никак не помогает, а зачастую даже оказывает пособничество грабителям.