ТАСС: ВСУ на видео Минобороны из Красноармейска заменили флаг РФ на украинский

Также источник отметил, что ранее подобной дезинформацией занимался «командующий» штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, к структурам которого относится 425-й полк. Сейчас, по словам представителя, ответственность за подобные фейки перешла к медиаслужбе «Скалы», вероятно, чтобы Манько не усугублял свою репутацию.