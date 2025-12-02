Хакеры выяснили, кто атаковал российский танкер у берегов Турции: Украина причастна

Украинские военнослужащие оказались причастными к недавним атакам на суда у берегов Турции, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пророссийскую группировку хакеров Beregini. В частности, украинский след хакеры обнаружили в атаке на российский танкер MIDVOLGA-2.
«Мы получили список, в котором практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770). Это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции», — на условиях сохранения анонимности сказал агентству представитель хакерской группировки.
Сообщается, что хакеры взломали один из персональных компьютеров командования ВМС Украины и получили не только список личного состава, но и фото украинских военных, которые могут быть причастны к атакам на танкеры в экономической зоне Турции.
Накануне танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, оказался под атакой в 80 милях от Турции.
Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов выдвинул предположение, что заказчиком данных атак может выступать Великобритания.
Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития страны Омер Челик заявил, что нападения на корабли в акватории Черного моря вблизи Турции являются угрозой для судоходства и категорически неприемлемы.
При этом президент РФ Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в акватории Черного моря.