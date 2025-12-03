Бойцы с помощью антидроновых плащей зашли в тыл противника в Красноармейске

Дорошев отметил, что после того как удалось войти в частный сектор Красноармейска, группы стали минировать дороги и устраивать засады на технику и личный состав противника. Такие действия позволили внести дезорганизацию в оборону противника и прекратить снабжение ВСУ в Красноармейске.