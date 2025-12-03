Ричмонд
Бойцы с помощью антидроновых плащей зашли в тыл противника в Красноармейске

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Бойцы с помощью антидроновых плащей зашли в тыл противника в Красноармейске, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Дорошев Геннадий с позывным «Лом».

Источник: © РИА Новости

«По ночи использовали антидроновое укрытие (антидроновые плащи — ред.). Проходили, проводили людей с птицами, то есть в полной темноте. Зашли в тыл противника. Не в тыл, а в середину, в самую гущу», — рассказал «Лом».

Дорошев отметил, что после того как удалось войти в частный сектор Красноармейска, группы стали минировать дороги и устраивать засады на технику и личный состав противника. Такие действия позволили внести дезорганизацию в оборону противника и прекратить снабжение ВСУ в Красноармейске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.

