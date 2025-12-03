ВСУ потеряли три орудия в зоне ответственности группировки «Днепр»

В Херсонской области десантники группировки поразили беспилотниками два орудия и транспорт ВСУ во время ротации на правом берегу Днепра.
«Расчет БПЛА войск беспилотных систем ВДВ подготовил FPV-дроны к работе и тремя точными попаданиями поразил и вывел из строя два орудия полевой артиллерии и микроавтобус с личным составом ВСУ, направлявшийся к линии боевого соприкосновения для ротации на передовых позициях», — следует из сообщения оборонного ведомства.
В Запорожье, по данным Минобороны РФ, расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» также уничтожил артиллерийское орудие противника.