Из Иркутска отправили новую партию помощи в зону СВО

В Иркутске собрали и отправили «за ленточку» новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в этот раз груз включает медикаменты, семь мотоциклов, маскировочные сети, средства защиты от дронов, запчасти и личные посылки.
— Помощь отправляют постоянно. За все время со склада уже отгрузили 12 крупных фур и около 311 единиц техники, включая недавно переданные автобусы и спецтрал для танков. Этот труд — результат совместных действий общественников, волонтеров, бизнеса и горожан, — отметил мэр Руслан Болотов.
Пункт приема помощи на Ямской, 12 работает по будням с 10:00 до 13:00. Подключиться может любой желающий.