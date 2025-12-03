Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Иркутска отправили новую партию помощи в зону СВО

В этот раз груз включает медикаменты, семь мотоциклов, маскировочные сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске собрали и отправили «за ленточку» новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в этот раз груз включает медикаменты, семь мотоциклов, маскировочные сети, средства защиты от дронов, запчасти и личные посылки.

— Помощь отправляют постоянно. За все время со склада уже отгрузили 12 крупных фур и около 311 единиц техники, включая недавно переданные автобусы и спецтрал для танков. Этот труд — результат совместных действий общественников, волонтеров, бизнеса и горожан, — отметил мэр Руслан Болотов.

Пункт приема помощи на Ямской, 12 работает по будням с 10:00 до 13:00. Подключиться может любой желающий.