Путин: ВС РФ контролирует правобережную и левобережную части Купянска

Помощник Путина отметил, что Москва получила ещё четыре документа, кроме изначального плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, состоящего из 28 пунктов. Стороны не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что положено в эти американские документы.