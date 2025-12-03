Путин: ВС РФ контролирует правобережную и левобережную части Купянска

Правобережную и левобережную части Купянска полностью контролируют российские войска. Об этом на брифинге для журналистов сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что город состоит из двух частей. На правом берегу — большая часть, основная, на левом — меньшая.
«Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком», — сказал Путин.
Кроме того, президент объяснил стратегическое значение Красноармейска для российской и украинской стороны в ходе СВО.
«Этому городу придавалось и придется большое значение, потому что этот город инфраструктурно связан с ТВ-сетью пресс-сообщения региона», — отметил глава государства.
Также президент добавил, что самое главное — Красноармейский хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО. Отсюда российской армии удобно двигаться во всех направлениях.
Вместе с тем, Путин заявил, что действия российской стороны на Украине носят хирургический характер и не являются «войной в прямом смысле слова».
До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания по видеосвязи с членами Правительства РФ согласился, что для достижения целей специальной военной операции необходимо использовать все средства, включая и переговоры.
2 декабря в Москве состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, на которых обсуждался мирный план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков заявил, что «компромиссного варианта найдено не было». Российский политик добавил, что «некоторые американские предложения приемлемы для России, другие — нет».
Помощник Путина отметил, что Москва получила ещё четыре документа, кроме изначального плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, состоящего из 28 пунктов. Стороны не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что положено в эти американские документы.
По словам Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится при условии, что на соответствующем уровне будет проведена работа помощниками президентов и министерствами иностранных дел двух стран.