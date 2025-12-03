«Есть данные, которые показывают, что более 500 колумбийцев были завербованы как боевики на Украине, и более 300 из них погибли», — цитирует ТАСС выступление парламентария.
Боскан отметила, что у Колумбии на Украине нет даже посольства, которое могло бы помочь этим людям.
«Молодые люди уехали, поверив в обещание получить €5 тыс., и сегодня их уже нет на этой земле, потому что они были убиты в бою», — добавила депутат.
Ранее российские военные ликвидировали украинско-колумбийскую диверсионно-разведывательную группу при попытке проникновения в Белгородскую область.