В парламенте Колумбии заявили о гибели более 300 наёмников на Украине

Более 300 колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ, погибли в ходе конфликта. Об этом заявила депутат Конгресса Колумбии от правящего блока «Исторический пакт» Кармен Фелиса Рамирес Боскан.

«Есть данные, которые показывают, что более 500 колумбийцев были завербованы как боевики на Украине, и более 300 из них погибли», — цитирует ТАСС выступление парламентария.

Боскан отметила, что у Колумбии на Украине нет даже посольства, которое могло бы помочь этим людям.

«Молодые люди уехали, поверив в обещание получить €5 тыс., и сегодня их уже нет на этой земле, потому что они были убиты в бою», — добавила депутат.

Ранее российские военные ликвидировали украинско-колумбийскую диверсионно-разведывательную группу при попытке проникновения в Белгородскую область.