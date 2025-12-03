Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры назвали причастных к атаке на российский танкер: все дороги ведут на Украину

Хакеры перечислили имена причастных к атакам на танкеры боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры, входящие в пророссийские группировки Beregini, KillNet и «Кибер Серп», предоставили РИА Новости поименный список личного состава Вооруженных сил Украины, причастного к недавним атакам на российский танкер в Черном море и прибрежные территории.

Отмечается, что данные попали в руки хакеров путем взлома одного из компьютеров командования Военно-морских сил Украины. Выяснилось, что к пиратским атакам на танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины (воинская часть А4770).

Кроме списка украинских моряков, хакеры предоставили и их фотографии. В их числе были боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Андрей Деркач, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Артем Козлов, оператор и матрос 2-й группы Михаил Печенюк, старший оператор и старший матрос 2-й группы Максим Семко.

Представители этой же бригады в свое время осуществляли нападения на Крым, Новороссийск и Геленджик.

30 ноября танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам.

А 2 декабря атаке подвергся уже третий по счету танкер — Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, оказался под атакой в 80 милях от Турции. Члены экипажа судна в безопасности, у всех 13 человек нет проблем со здоровьем. После атаки БПЛА у берегов Турции судно не запрашивало помощь.

Представитель МИД Турции Онджю Кечели, комментируя атаки, заявила, что Анкара обеспокоена нападениями на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя сообщения о том, что СБУ взяла на себя ответственность за атаки на танкеры, припомнил и другие инциденты. Как отметил журналист, теперь ни у кого не должно остаться сомнений, кто именно запускал дроны над Европой и подорвал в Польше железнодорожные пути.

Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в акватории Черного моря. Глава государства заявил, что Россия будет наносить куда более мощные удары по портам Украины и следующим в них судам в ответ на агрессивные действия в отношении российских танкеров со стороны киевского режима.

Президент отметил, что также Москва может рассмотреть и нанесение ударов по кораблям стран, которые оказывают военную и финансовую поддержку киевскому режиму. Однако пока такого решения нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше