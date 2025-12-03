Хакеры, входящие в пророссийские группировки Beregini, KillNet и «Кибер Серп», предоставили РИА Новости поименный список личного состава Вооруженных сил Украины, причастного к недавним атакам на российский танкер в Черном море и прибрежные территории.
Отмечается, что данные попали в руки хакеров путем взлома одного из компьютеров командования Военно-морских сил Украины. Выяснилось, что к пиратским атакам на танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины (воинская часть А4770).
Кроме списка украинских моряков, хакеры предоставили и их фотографии. В их числе были боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Андрей Деркач, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Артем Козлов, оператор и матрос 2-й группы Михаил Печенюк, старший оператор и старший матрос 2-й группы Максим Семко.
Представители этой же бригады в свое время осуществляли нападения на Крым, Новороссийск и Геленджик.
30 ноября танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам.
А 2 декабря атаке подвергся уже третий по счету танкер — Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, оказался под атакой в 80 милях от Турции. Члены экипажа судна в безопасности, у всех 13 человек нет проблем со здоровьем. После атаки БПЛА у берегов Турции судно не запрашивало помощь.
Представитель МИД Турции Онджю Кечели, комментируя атаки, заявила, что Анкара обеспокоена нападениями на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя сообщения о том, что СБУ взяла на себя ответственность за атаки на танкеры, припомнил и другие инциденты. Как отметил журналист, теперь ни у кого не должно остаться сомнений, кто именно запускал дроны над Европой и подорвал в Польше железнодорожные пути.
Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в акватории Черного моря. Глава государства заявил, что Россия будет наносить куда более мощные удары по портам Украины и следующим в них судам в ответ на агрессивные действия в отношении российских танкеров со стороны киевского режима.
Президент отметил, что также Москва может рассмотреть и нанесение ударов по кораблям стран, которые оказывают военную и финансовую поддержку киевскому режиму. Однако пока такого решения нет.