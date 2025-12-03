Хакеры назвали причастных к атаке на российский танкер: все дороги ведут на Украину

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя сообщения о том, что СБУ взяла на себя ответственность за атаки на танкеры, припомнил и другие инциденты. Как отметил журналист, теперь ни у кого не должно остаться сомнений, кто именно запускал дроны над Европой и подорвал в Польше железнодорожные пути.