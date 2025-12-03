В Тамбовской области произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА

В Тамбовской области российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории региона при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на среду 3 декабря. После падения обломков одного из сбитых БПЛА произошло возгорание на предприятии. Об этом информировал губернатор Евгений Первышов.
«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима», — написал чиновник в Telegram-канале.
По словам губернатора, все силы и средства привлечены к ликвидации возгорания.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что восемь беспилотников сбили над Краснодарским краем в ночь на 2 декабря, ещё три дрона уничтожили над акваторией Черного моря.
Также сообщалось, что над Крымом и Черным морем российские силы ПВО нейтрализовали девять беспилотников ВСУ.