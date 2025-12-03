Ричмонд
Диктовать условия будет Путин: в Британии заявили о беспомощности Каллас в вопросе мирного плана на Украине

DT: Каллас не способна повлиять на условия мирного соглашения на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас не способна повлиять на выработку условий мирного плана по Украине из-за успехов российской стороны. Об этом в статье для The Daily Telegraph написал британский колумнист Оуэн Мэттьюз.

Журналист отметил, диктовать условия мира Незалежной будет диктовать российский президент Владимир Путин. Потому что ВС РФ выигрывают в конфликте.

«Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта», — уверен Мэттьюз.

Провалила Каллас, напомнил колумнист, и планы найти для Киева 40 млрд евро помощи напрямую от ЕС. И это стало большой проблемой для главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Как считает Мэттьюз, попытки главы евродипломатии в начале 2025 года привлечь 40 миллиардов евро в качестве помощи Киеву напрямую от членов Евросоюза практически не увенчались успехом. Кроме того, это стало проблемой для украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Каллас признала, что переговоры с Россией в нынешней ситуации не входят в интересы Европейского союза. По ее словам, ЕС стремится к тому, чтобы вынудить Россию вести переговоры с объединением, а не наоборот.

Президент России Владимир Путин заявил, что Брюссель сам отказался от контактов по Украине. Европейские политики добровольно оборвали диалог с Россией, а теперь жалуются, будто бы их мнение не учитывается.

