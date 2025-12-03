«СВ»: в Сумской области провалились три контратаки ВСУ

Напомним, ранее в Сети появились кадры уничтожения крупного пункта временной дислокации ВСУ в селе Рыжевка на сумском направлении. Удар был нанесён по солдатам 106-й бригады теробороны украинских формирований. Для этого применялись фугасные бомбы.