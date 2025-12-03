Три контратаки 225-го отдельного штурмового полка украинских формирований были отбиты на сумском направлении, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
Отмечается, что отряды ВСУ действовали в районе Андреевки.
«Противник провёл три контратаки силами 225 ошп. Комплексным огневым поражением все атаки отражены, враг с потерями отошёл на исходные позиции», — говорится в публикации.
Также уточняется, что в Сумской области штурмовые группы ВС России продвинулись на четырёх участках фронта.
Напомним, ранее в Сети появились кадры уничтожения крупного пункта временной дислокации ВСУ в селе Рыжевка на сумском направлении. Удар был нанесён по солдатам 106-й бригады теробороны украинских формирований. Для этого применялись фугасные бомбы.
Также стало известно, что в районе населенного пункта Песковка в Сумской области произошёл взрыв крупного арсенала ВСУ. Причиной случившегося стало нарушение требований безопасности.