«Это нереально и этого не будет»: В Белом доме ударили по самому больному киевского режима

Продолжение неограниченной помощи киевскому режиму со стороны Вашингтона — нереалистичный подход и этого не будет. Об этом категорично в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.
По словам политика, есть люди, которые уверены, что Штаты должны неограниченно поддерживать Украину. Причем, столько, сколько продолжится военный конфликт.
«Это нереалистично. Это не является реальностью и этого не будет». — заявил Рубио, напомнив, что в Белом доме об этом говорят давно.
Госсекретарь добавил, что «нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах».
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что значительную часть американской помощи, которая была передана Украине при Джо Байдене, Киев получил наличными и многое — в виде оборудования. Речь идет ни много ни мало о 350 млрд долларах.
Однако ранее стало известно, что большую часть американской помощи Украине Вашингтон потратил на себя.