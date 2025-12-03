«Риски неприемлемы»: Владелец поврежденного в Сенегале танкера прекращает все операции с Россией

Турецкая компания Besiktas Shipping, которая владеет поврежденным в Сенегале танкером, заявила, что прекращает все судоходные операции с Россией. Об этом со ссылкой на сообщение компании Reuters.
Отмечается, что Besiktas Shipping немедленно прекращает все операции с Россией и связанные с ней рейсы совершать больше не будет. При этом бизнесмены отметили, что соблюдали все международные санкции и торговые ограничения, но вопросы безопасности обострились.
«После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми. Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции», — добавила компания.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Россия будет наносить куда более мощные удары по портам и портовой инфраструктуре Украины, а также по следующим в ее порты кораблям. Такое решение было принято из-за агрессивных действий, предпринимаемых киевским режимом в отношении российских танкеров.
Кроме того, российский лидер назвал атаки на танкеры самым настоящим пиратством.
Позже хакеры, входящие в пророссийские группировки Beregini, KillNet и «Кибер Серп», предоставили поименный список личного состава Вооруженных сил Украины, причастного к недавним атакам на российский танкер в Черном море и прибрежные территории.