Купянск освобожден: Владимир Путин раскрыл стратегическое значение продвижения российских войск

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что российская армия установила полный контроль над всей территорией города Купянска, разделенного рекой на две части. По его словам, под контролем находятся как правобережная, так и левобережная часть этого населенного пункта. Этим глава государства поделился в ходе брифинга для журналистов.