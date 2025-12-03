Купянск освобожден: Владимир Путин раскрыл стратегическое значение продвижения российских войск

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что российская армия установила полный контроль над всей территорией города Купянска, разделенного рекой на две части. По его словам, под контролем находятся как правобережная, так и левобережная часть этого населенного пункта. Этим глава государства поделился в ходе брифинга для журналистов.
Как пояснил Путин, город исторически состоит из двух районов. Основная и большая часть города расположена на правом берегу, а меньшая — на левом берегу реки.
Российский лидер заявил, что вооруженные силы России контролируют обе эти части полностью. Это позволяет говорить об установлении стабильного контроля над ключевым городом в данном регионе.
Отдельно президент остановился на стратегическом значении другого города — Красноармейска. Он подчеркнул его особую важность для обеих сторон в ходе специальной военной операции.
Путин отметил, что Красноармейску уделялось и будет уделяться большое внимание. Он объяснил это его развитой инфраструктурной связью с транспортной сетью всего региона.
По оценке президента, этот город представляет собой удобный плацдарм для планирования дальнейших операций. С его территории, как заявил Путин, можно эффективно действовать в различных направлениях по решению Генштаба.
Говоря о характере действий российской армии на Украине, Путин назвал их хирургическими. Он уточнил, что это не является войной в ее классическом, полномасштабном понимании.
Президент провел сравнение, заявив, что конфликт с Украиной кардинально отличается от гипотетического противостояния с Европой. С Украиной, по его словам, Россия действует аккуратно и точечно для достижения конкретных целей.
Путин пояснил, что речь идет об операциях, нацеленных на решение четко определенных задач. Такой подход, как он считает, позволяет минимизировать ущерб и сосредоточиться на ключевых стратегических объектах.
Напомним, что 2 декабря в Москве прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. На встрече обсуждался мирный план Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине.
По итогам длившихся пять часов переговоров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что компромиссный вариант найден не был. Он уточнил, что некоторые американские предложения Москва сочла приемлемыми, а другие — нет.