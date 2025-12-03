В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом

«В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом.», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что пожара при этом не возникло.
Гусев добавил, что силы ПВО сбили над областным центром и двумя районами региона четыре беспилотника.
