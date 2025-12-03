В Красноярск с СВО вернулся глава городского Управления капитального строительства

Сегодня утром, 3 декабря, бойцов в аэропорту встретили друзья, родные и близкие. На спецоперацию Максим Несанов ушел в конце 2024 года, а Андрей Калашников — весной. Сотрудники Управления признались, что путь домой был долгим, но радостным.
«Все хорошо. Дорога длинная, но дорога домой — она всегда радостная. Сейчас у меня два желания — обнять детей и поспать», — заявил Максим Несанов.
Коллектив департамента градостроительства и Управления капитального строительства Красноярска выразил мужчинам благодарность за службу.
Напомним, ранее красноярский журналист — участник СВО Марат Винский стал главредом регионального издания. С 1 декабря он приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей в редакции газеты «Красноярский рабочий».