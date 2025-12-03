В Красноярск с СВО вернулся глава городского Управления капитального строительства

Сегодня утром, 3 декабря, бойцов в аэропорту встретили друзья, родные и близкие. На спецоперацию Максим Несанов ушел в конце 2024 года, а Андрей Калашников — весной. Сотрудники Управления признались, что путь домой был долгим, но радостным.