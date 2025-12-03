России нужно «дойти до пляжей Одессы». Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов.
По его словам, России необходимо дойти туда, наша страна должна дойти.
«До наших городов: Киев, Полтава, Одесса, Николаев. Чтобы мы, наконец, летали в Одессу на пляжи летом купались. Именно так решается этот вопрос», — заявил он.
Ранее в Госдуме сообщили, что жители Одессы надеются, что Россия освободит город от произвола киевских властей.
Бывший глава российского правительства, ныне председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин отметил, что следующим этапом после мирного урегулирования украинского конфликта может стать добровольное воссоединение Одессы и Николаева с Российской Федерацией.