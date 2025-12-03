Хабаровские судебные медики вернулись из зоны СВО с уникальным опытом

В Хабаровском крае специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы завершили командировку в зоне СВО, где занимались идентификацией погибших военнослужащих, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эксперты работали в Херсонской и Запорожской областях, а также на базе центральной лаборатории в Ростове-на-Дону. За время командировки 20 сотрудников приобрели уникальный опыт работы с боевой травмой.
Судебно-медицинские эксперты ежедневно фиксировали повреждения от взрывов и огнестрельного оружия, изымали вещественные доказательства и устанавливали причины смерти.
Один из специалистов, Денис Мусатов, отметил: «Полученный опыт уникален, его невозможно получить в обычной практике. Главная сложность — не только в условиях, но и в моральном напряжении, когда видишь последствия обстрелов мирных территорий».
В ближайшее время из командировки вернутся ещё шесть экспертов. Учреждение уже подало заявку на участие в ротациях в следующем году, чтобы продолжать помогать коллегам в этой важной и трудной работе.