Стало известно число окруженных в Димитрове украинцев

Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.
По его словам, в лучшем случае такие батальоны насчитывают 100−150 человек в каждом. Так происходит, поскольку украинское командование нередко перебрасывает на критические участки фронта не полноценные бригады, а лишь отдельные их подразделения.
«То есть по старым советским штатам это фактически роты. В пределах своего участка обороны они действуют автономно, поскольку связь и управление нарушены», — сказал Демуренко.
Офицер добавил, что когда у таких истощенных подразделений заканчиваются боеприпасы и еда, они «просто разваливаются» и неорганизованно пытаются вырваться из окружения своими силами.
«Но в городах-крепостях, подобных Красноармейску, противник заранее создает большие запасы боеприпасов и продовольствия. Это позволяет вести затяжные бои. В таких условиях лобовой штурм теряет смысл. Эффективнее методично истощать оборону противника до полной утраты боеспособности», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что Красноармейск и Волчанск перешли под полный контроль российских войск.