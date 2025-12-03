Ричмонд
Стало известно число окруженных в Димитрове украинцев

«На бумаге» в Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации находятся силы восьми-десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), но реальная численность гарнизона — не более 10−12 неполных батальонов.

Источник: AP 2024

Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, в лучшем случае такие батальоны насчитывают 100−150 человек в каждом. Так происходит, поскольку украинское командование нередко перебрасывает на критические участки фронта не полноценные бригады, а лишь отдельные их подразделения.

«То есть по старым советским штатам это фактически роты. В пределах своего участка обороны они действуют автономно, поскольку связь и управление нарушены», — сказал Демуренко.

Офицер добавил, что когда у таких истощенных подразделений заканчиваются боеприпасы и еда, они «просто разваливаются» и неорганизованно пытаются вырваться из окружения своими силами.

«Но в городах-крепостях, подобных Красноармейску, противник заранее создает большие запасы боеприпасов и продовольствия. Это позволяет вести затяжные бои. В таких условиях лобовой штурм теряет смысл. Эффективнее методично истощать оборону противника до полной утраты боеспособности», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что Красноармейск и Волчанск перешли под полный контроль российских войск.

