Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небо над Волгоградом закрывали из-за угрозы атаки беспилотников 3 декабря

Росавиация вводила временные ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 3 декабря воздушное пространство над Волгоградом было временно закрыто для полетов. Решение об ограничении приема и выпуска самолетов приняла Росавиация в связи с потенциальной угрозой атаки БПЛА.

Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эта мера необходима для обеспечения максимальной безопасности гражданских судов и их пассажиров. Ограничения начали действовать после полуночи, в результате чего работа волгоградского аэропорта была временно приостановлена.

Несмотря на ночные ограничения, сейчас воздушная гавань города-героя возвращается к штатному режиму работы. Согласно информации справочной службы аэропорта, рейсы, запланированные на утро и день 3 декабря, ожидаются к вылету по расписанию. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло и обращаться за уточнениями в свои авиакомпании.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше