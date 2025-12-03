Небо над Волгоградом закрывали из-за угрозы атаки беспилотников 3 декабря

В ночь на 3 декабря воздушное пространство над Волгоградом было временно закрыто для полетов. Решение об ограничении приема и выпуска самолетов приняла Росавиация в связи с потенциальной угрозой атаки БПЛА.
Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эта мера необходима для обеспечения максимальной безопасности гражданских судов и их пассажиров. Ограничения начали действовать после полуночи, в результате чего работа волгоградского аэропорта была временно приостановлена.
Несмотря на ночные ограничения, сейчас воздушная гавань города-героя возвращается к штатному режиму работы. Согласно информации справочной службы аэропорта, рейсы, запланированные на утро и день 3 декабря, ожидаются к вылету по расписанию. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло и обращаться за уточнениями в свои авиакомпании.