Убивавшую гражданских бригаду ВСУ отправили удерживать позиции в Харьковской области

63-я бригада ВСУ переброшена в Харьковскую область из Красного Лимана.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения 63-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины переброшены ближе к Старому Салтову в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

Отмечается, что цель переброски — попытка удержать и предотвратить возможное продвижение российских военных.

63-я бригада известна своей жестокостью по отношению к мирным жителям, в частности, боевики Зеленского совершали преступления в отношении гражданских лиц в Красном Лимане.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российская армия начала ликвидировать 15 батальонов Вооруженных сил Украины, заблокированных в левобережной части Купянска. Для Киева на этом участке передовой все складывается наихудшим образом.