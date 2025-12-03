На Западе рассказали о серьёзных потерях среди украинских военных, завербованных по так называемым «молодёжным контрактам». Согласно данным Reuters, как минимум 11 таких бойцов уже выбыли из строя из-за гибели, ранений или дезертирства.
Четверо из этих солдат получили тяжёлые ранения, а трое числятся пропавшими без вести. Ещё двое покинули свои позиции, а один военнослужащий, по информации Reuters, свел счеты с жизнью.
Один из подписавших такой контракт в интервью Reuters заявил, что сильно сожалеет о своём решении. Он пояснил, что рассчитывал лишь попробовать и немного подзаработать, но всё обернулось против него, после чего этот мужчина сбежал с Украины.
Тем временем на линии боевых действий ситуация для иностранных наёмников в составе ВСУ также остаётся тяжёлой. В российских силовых структурах рассказали, что авиация нанесла удар по их расположению в Сумской области.
В результате этого удара были ликвидированы граждане Чехии и Польши, служившие в 47-й бригаде ВСУ. Российская группировка войск «Север» продолжает активное наступление в данном регионе.