Ранее издание «Страна» также отмечало, что ситуация для ВСУ в районе Гуляйполя остается напряженной. 22 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские силы фактически вышли на окраины Гуляйполя. При этом 26 ноября силы обороны юга ВС Украины, пытаясь доказать стабилизацию ситуации в этом направлении, опубликовали фейковое видео боевых действий оттуда, а позже удалили его.