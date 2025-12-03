Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Хотень и Новая Сечь Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вильча, Старица, Варваровка и Лиман Харьковской области, добавили в министерстве.
«ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств», — отмечает Минобороны.