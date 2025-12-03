Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Центр»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили до 430 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и два артиллерийских орудия, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов*” и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Димитров, Родинское, Доброполье, Светлое, Водянское, Торецкое, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, боевая бронированная машина “Казак”, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

* признан в РФ террористической организацией.