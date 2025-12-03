ВСУ потеряли до 220 военных в зоне группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Новоосиново, Благодатовка в Харьковской области, а также Александровка в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль “Казак”, 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.