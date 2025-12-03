ВС РФ освободили поселок в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Червоное Запорожской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области. Также подразделения «Севера» атаковали механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств.
«Запад» улучшил тактическое положение
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и поселка Александровка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 140 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, восьми автомобилей, двух складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» продолжает наступление в ДНР и Днепропетровской области
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 17 бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны составили до 430 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.
«Восток» перешел на новые позиции
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум штурмовым полкам и штурмовому батальону «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация) в районах населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
Потери ВСУ: свыше 235 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину РСЗО Vampire и склад боеприпасов.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Вольнянск, Новояковлевка, Степногорск и Приморское Запорожской области.
«Уничтожены более 65 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 251 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.