Bild: ВСУ не могут остановить наступление РФ

Красноармейск — один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались еще в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска.