Bild: ВСУ не могут остановить наступление РФ

Это подтверждает освобождение Красноармейска, отмечает газета.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) является очередным болезненным поражением для Украины и свидетельствует о том, что ВСУ не в состоянии остановить продвижение российских войск. Об этом говорится в статье газеты Bild.

«Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение в пропагандистской войне против России. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России, но может его лишь замедлять», — отметил обозреватель издания Юлиан Рёпке.

По оценке автора, освобождение Красноармейска может стать отправной точкой для российского наступления в направлении Днепропетровской области. Кроме того, как считает Рёпке, оно позволяет войскам РФ отрезать для ВСУ логистические пути, ведущие к соседнему Димитрову (украинское название — Мирноград), который в скором времени могут полностью занять российские силы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Затем об освобождении этих городов доложил Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Красноармейск — один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались еще в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска.

