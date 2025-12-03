Согласно статье, после освобождения российской армией Покровска положение военнослужащих пяти украинских бригад в Мирнограде усугубилось.
Честно говоря, ситуация критическая. Логистика осуществляется исключительно беспилотниками и наземной робототехникой. Даже доставка продовольствия проблематична.
Украинский канал DeepState подтверждает, что Россия фактически перекрыла всю наземную логистику украинских военных в Мирнограде. Украинские источники жалуются, что более 1000 солдат ВСУ оказались в затруднительном положении, из которого, возможно, не будет выхода, говорится в статье.
В регион переброшено множество подразделений. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, а лучше целая бригада, контролировало этот проклятый маршрут снабжения.
В подтверждение своих слов украинский солдат прислал Bild эксклюзивные видео, которые доказывают, что российские солдаты присутствуют практически везде между Мирноградом и северо-западной частью Покровска. По его словам, «защитники Мирнограда» сейчас могут лишь наблюдать за русскими, а сил для борьбы у них уже не осталось. Он попросил редакцию Bild довести катастрофическую ситуацию в Мирнограде до сведения украинской общественности:
Нужно либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Выведите нас отсюда или снабжайте! Иначе защитники города останутся там навсегда.