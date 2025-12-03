В подтверждение своих слов украинский солдат ​​прислал Bild эксклюзивные видео, которые доказывают, что российские солдаты присутствуют практически везде между Мирноградом и северо-западной частью Покровска. По его словам, «защитники Мирнограда» сейчас могут лишь наблюдать за русскими, а сил для борьбы у них уже не осталось. Он попросил редакцию Bild довести катастрофическую ситуацию в Мирнограде до сведения украинской общественности: