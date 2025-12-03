Минобороны: Силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников за три часа

Российские силы ПВО сбили 37 беспилотников, при помощи которых ВСУ пытались атаковать цели на территории РФ в среду 3 декабря. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
Сообщается, что БПЛА уничтожены над территорией Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
Больше всего украинских дронов сбито в небе Белгородчины. Там российские силы ПВО уничтожили 31 беспилотник, ещё по три — над Воронежской и Ростовской.
Напомним, в ночь на 3 декабря российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили над регионами страны 102 украинских беспилотника.
Всего за время спецоперации российские военные сбили уже более 100 082 украинских беспилотников, об этом информировал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.