Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников за три часа

ВСУ пытались атаковать три российских региона при помощи дронов.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО сбили 37 беспилотников, при помощи которых ВСУ пытались атаковать цели на территории РФ в среду 3 декабря. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.

Сообщается, что БПЛА уничтожены над территорией Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Больше всего украинских дронов сбито в небе Белгородчины. Там российские силы ПВО уничтожили 31 беспилотник, ещё по три — над Воронежской и Ростовской.

Напомним, в ночь на 3 декабря российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили над регионами страны 102 украинских беспилотника.

Всего за время спецоперации российские военные сбили уже более 100 082 украинских беспилотников, об этом информировал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше