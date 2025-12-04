Мария Захарова порадовалась за Елену Зеленскую после отставки Ермака: вот что она имела в виду

В семейной жизни Елены и Владимира Зеленских возможны изменения после отставки Андрея Ермака. Об этом иронично высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кадровое решение Зеленского в отношении главы его офиса.
«Читаю “освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского”. Сложно сказать, к чему это приведет, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась», — написала дипломат в Telegram-канале.
Напомним, в доме и на рабочем месте у главы офиса Зеленского Андрея Ермака прошли обыски управляемого США Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), после чего он ушел в отставку.
Тем временем на Украине обсуждают версию, что Владимир Зеленский отправил экс-главу своего офиса Андрея Ермака на передовую, чтобы укрыть его от расследования в рамках коррупционного скандала.