Чехия не может дать Украине танки Т-72М4CZ: они разваливаются на ходу

Чехия не передаст Киеву танки Т-72М4CZ из-за того, что они практически непригодны к эксплуатации. Об этом информирует издание Novinky, называя «непреодолимые технические проблемы» причиной того, что бронетехника не может быть отправлена на Украину.
«Ключевые компоненты системы управления огнем на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации», — сказано в публикации.
Техника, о которой идёт речь, ранее была поставлена на модернизацию в Чехии. Позже начальник Генерального штаба Вооруженных сил этой страны рекомендовал правительству одобрить поставку 30 модернизированных машин Киеву.
Как Германия столкнулась с неудачей, поставляя на Украину танки Leopard 2, которые не справляются с боевыми задачами, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем украинские танковые батальоны испытывают острую нехватку бронетехники, их численность сократилась до 6−18% от штатной.