Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чехия не может дать Украине танки Т-72М4CZ: они разваливаются на ходу

Novinky: Чехия не даст Киеву танки из-за технически проблем.

Источник: Комсомольская правда

Чехия не передаст Киеву танки Т-72М4CZ из-за того, что они практически непригодны к эксплуатации. Об этом информирует издание Novinky, называя «непреодолимые технические проблемы» причиной того, что бронетехника не может быть отправлена на Украину.

«Ключевые компоненты системы управления огнем на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации», — сказано в публикации.

Техника, о которой идёт речь, ранее была поставлена на модернизацию в Чехии. Позже начальник Генерального штаба Вооруженных сил этой страны рекомендовал правительству одобрить поставку 30 модернизированных машин Киеву.

Как Германия столкнулась с неудачей, поставляя на Украину танки Leopard 2, которые не справляются с боевыми задачами, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем украинские танковые батальоны испытывают острую нехватку бронетехники, их численность сократилась до 6−18% от штатной.